Hedasi Barajı müzakereleri yeniden başlıyor

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Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, krizin tarafları olan ülkelerin liderleriyle yaptığı istişare sonrasında müzakerelere 7 haftalık aranın ardından devam edilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Ramaphosa, Afrika Birliği nezdinde yapılan müzakerelere devam kararının üç tarafın da Hedasi Barajı meselesinin barışçıl çözümü için ortaya koyduğu güçlü irade ve kararlılığının göstergesi olduğunu ve aynı zamanda bu ülkelerin Birliğin liderlik ettiği sürece olan güvenini de yansıttığını kaydetti.

- "Mısır, barajı bombalayabilir"

Kararın, Trump'ın geçen hafta Sudan ve İsrailli liderle yaptığı telefon görüşmesinde, Etiyopya'nın baraja ilişkin anlaşmaya yanaşmadığını, Mısır'ın Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nı bombalayabileceğini söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Trump'ın skandal sözleri sonrası Etiyopya, ABD'nin Addis Ababa Büyükelçisi Mike Raynor'ı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.