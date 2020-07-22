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Afrika Birliği'nin gözetiminde üç ülkeden üst düzey katılımla video konferans yöntemiyle mini zirve düzenlendi.

Zirveye Afrika Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed katıldı.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son iki haftada yağmur mevsiminde, Hedasi Barajı'nın ilk yıldaki doldurma süreci gerçekleşti. Barajın yapımı sürüyor. Sudan, Mısır ve Etiyopya, Afrika Birliği'nin liderliğindeki bir süreçte Hedasi Barajı'nın doldurulması konusunda teknik görüşmelerin sürdürülmesi ve kapsamlı bir anlaşmaya varılması konusunda anlaştılar." ifadelerine yer verildi.

Üç ülkenin Etiyopya'nın barajı doldurmaya devam edebileceği konusunda anlaştığı aktarılan açıklamada, Abiy Ahmed'in, barajın dolumuyla ilgili devam eden teknik tartışmalara dair ortak bir anlayışa vardıkları için Sisi ve Hamduk'a teşekkür ettiği kaydedildi.

MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Sudan Başbakanı Hamduk da Facebook hesabından zirvenin verimli geçtiğini belirterek, "Görüşmeleri, barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili anlaşmaya varmak için müzakereleri devam ettirme konusunda fikir birliği ile sonlandırdık." ifadelerini kullandı.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas da yaptığı basın açıklamasında, müzakerelerin bu zirvenin desteğiyle görüşlerin yakınlaştırılması için devam edeceğini bildirdi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise Sudan Mısır ve Etiyopya'nın Afrika Birliği desteğiyle tüm tarafların çıkarlarını koruyan bir anlaşmaya varmaları gerektiğini söylemişti.

Muhammed, Nil Nehri'nin her üç ülke için de yaşam ve kalkınma kaynağı olduğunu ve bir barış kaynağı olarak kalması gerektiğini kaydetmişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.