Heaventures 26 milyon TL yatırım aldı

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2021 yılında kurulan yerli girişim sermayesi şirketi Heaventures, ilk yatırım turunu 211 milyon TL değerleme üzerinden 26 milyon TL yatırım alarak tamamladı.

Nurettin Şendoğan, Utkan Şanda, Aylin Şahin ve Erdem Yurdanur tarafından 2021 yılında kurulan Heaventures, reel ihtiyaçlara teknoloji ve yenilikçi iş modelleri ile ölçeklenebilir çözümler getiren girişimlere akıllı sermaye yatırımları yapıyor.

Verilen bilgiye göre, 2021’de SaaS tabanlı No-Code uygulama geliştirme platformu Workiom ve Otonom müşteri deneyimi platformu Exairon’a yatırım yapan Haventures, bu yıl 3 girişimi daha bünyesine kattı.

Yapay zeka uygulama geliştiricileri için No-Code, görüntü işleme platformu Cameralyze, yat ve tekne kullanıcıları için pazaryeri girişimi Boatmate, dijital doküman üretimi ve biyometrik imza temelli dijital güven inşa platformu Inspakt, 2022 yılında Heaventures’ten yatırım alan girişimler olarak sıralandı.

Kemerburgaz’da kuluçka merkezi açarak portföy şirketleri ile girişimleri bir araya getirmeyi planlayan Heaventures, yatırım yaptığı girişim sayısını 2023 sonuna kadar 18’e, 2024 yılı sonuna kadar 30’a çıkarmayı ve portföy değerini ise 420 milyon doların üzerine taşımayı planlıyor.