UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dorukta. Merakla beklenen Hearts Başakşehir maçı araştırılan konular arasında. Zorlu mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Bu Akşam gerçekleşecek maç TV 8,5'tan naklen yayınlanacak. Peki, Hearts Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte haberimizin ayrıntıları...