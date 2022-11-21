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HDP´lilerin `Pençe Kılıç Hava Harekatı´ protestosuna polis müdahalesi: 47 gözaltı

Diyarbakır'da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan `Pençe Kılıç Hava Harekatı´nı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP´li gruba polis müdahale etti, 47 kişi gözaltına alındı

Giriş: 21.11.2022 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
HDP´lilerin `Pençe Kılıç Hava Harekatı´ protestosuna polis müdahalesi: 47 gözaltı
HDP eylemine polis gözaltısı
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DHA

Diyarbakır´da aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, Yenişehir ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı´nda toplandı. Grup, Türk Silahlı Kuvvetleri´nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen `Pençe Kılıç Hava Harekatı´nı protesto etmek istedi. Ancak, polis grubun dağılması yönünde ikazda bulundu.

Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez´in de olduğı 47 kişi gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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