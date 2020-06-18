Midyat ilçesinde 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP’den Midyat Belediyesi meclis üyeliğine seçilen Havva Balcı Akgül, Bedii Alğaç ve Adnan Ağırman, yaklaşık 9 ay önce partilerinden istifa etti. bağımsız olarak görevlerini sürdüren 3 isim, AK Parti Meclis Üyeliğine geçti. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış’ın katılımıyla Midyat Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle Havva Balcı Akgül, Bedii Alğaç ve Adnan Ağırman'a rozetleri takılarak AK Parti Belediye Meclis üyeliğine kabulleri gerçekleştirildi.
Törende konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, seçildikleri günden beri Midyat’ta parti ayırımı yapmadan hizmet ettiklerini ifade ederek, "Seçildikten sonra, ‘Ben herkesin belediye başkanı olacağım’ demiştim. Bunu tüm meclis üyelerimizle beraber yapmaya devam ediyoruz. 3 belediye meclis üyesinin katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletin partisi AK Parti’ye katılmakla bize güç verdiniz. Bundan sonra sizler de aynı haklara sahip olacaksınız. Hizmet alanında hiçbir zaman ayırım yapmadık. Örnek olarak Akçakaya Mahallesi hemen hemen tüm seçimlerde HDP’nin en çok oy aldığı bir mahalledir ama biz seçimden hemen sonra işe koyulduk ve bu mahallede altyapı ve kaldırım sorunlarını giderdik" dedi.
‘HDP’DE ARADIĞIMIZI BULAMADIK’
HDP Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden Havva Balcı Akgül, HDP’de aradıklarını bulamadıkları için istifa ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:
"Belediye meclisinde ilçemizin geleceği için hep birlikte çalışıyorduk. Fakat parti ayırımı olduğu için kısmi bir ayrılık vardı. Bu yüzden işler düzgün gitmiyordu. AK Parti kimseyi ayırmadan siyaset yapmaktadır. Bağımsız olduğum 9 ay süresince Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in çok insancıl bir siyaset yaptığını ve Midyat’ın tüm kesimlerine hitap ettiğin, ayrım yapmadan hizmet ettiğini gördük. Siyasetin bu olduğuna karar verdik. Midyat halkı için bu yönetime karşı muhalefet yapmanın yeri olmadığını gördük ve AK Parti’ye geçmeye karar verdik. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sevdası olan AK Parti’nin bir neferi olmakla gurur duyacağız. Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım HDP’de aradığımızı bulamadık ve istifa ettik. Bize gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ederiz. Midyat halkı için hayırlı olmasını diliyorum.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!