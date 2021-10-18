HDP Yüreğir İlçe Başkanı hakkında "PKK üyeliği" iddiasıyla dava açıldı

AA

Terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdiği ileri sürülen Durmaz Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın örgütün sözde yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyduğu, sempatizanları bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği, örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı belirtildi.

Durmaz Ö'nün ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlarından uzaklaştırdığı, ortaya çıkan sorunları kendi yapılanmaları kapsamında çözmeye çalıştığı ve terör örgütü PKK'ya finans temin ettiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanık, sanığı tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Durmaz Ö, sorumluluk bölgesindeki mahallelerde örgütsel eylemleri organize eder ayrıca asayiş olaylarının karakollara ve adliyeye intikallerini önler. Bu kişi KCK adına sorunları çözer ve sözde 'halk mahkemesi' olarak gereğini yapar."

- Daha önce de PKK üyeliğinden hapis cezası almış

Tutuksuz sanık Durmaz Ö'nün kentte PKK/KCK yapılanması içerisinde yer alarak bölücü terör örgütünce internet üzerinden verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, terör örgütü adına ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine gerçekleştirilen yasa dışı eylemlere katıldığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, Durmaz Ö'nün dijital materyallerinde örgütsel eylemleri öven ve destekleyen yazışmalar ele geçirildiği, PKK'nın talimatlarına uyduğu belirtilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Durmaz Ö'nün daha önce de Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırıldığı, dosyanın istinaftaki incelemesinin sürdüğü bilgisine de iddianamede yer verildi.