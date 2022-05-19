HDP'ye 5 bin TL ceza

Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 36'ıncı haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. HDP il binasından ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik çalındı. Aileler müziğe tepki gösterdi. Eyleme katılan Nazlı Sancar, polis barikatını aşıp binaya girmek istedi, ancak polis izin vermedi.
HDP il binası önüne gelen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, çalınan müzikle ilgili ölçüm yaptı. Ölçümlerde müzik sesinin yüksek olduğu belirlendi.
Ekipler, iki hafta önce yapılan ölçümlerde müzik sesinin yüksek olduğu belirlendiği gerekçesiyle, 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin aldığı karar kapsamında HDP İl Başkanlığı’na 5 bin TL para cezası kesti. Zabıta ekipleri, bu hafta da HDP il binası önünde ses ölçümü yaptı.
'KIZIM SAVCI OLACAKTI, HAYALLERİNİ ÇALDILAR'
Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, "Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Ben haklı iken, haksız çıkartıyorlar. Hakarete uğruyorum, her gün tehdit ediliyorum. Ama ben Nazlı Sancar olarak geri çekilmiyorum. 'Ya zafer ya ölüm' diyorum. Ben bu haklı mücadelemden vazgeçmiyorum. Ben kızım Şeyma'ya gelinlik giydirip kınasını yakacaktım. Kızımın hayallerini yaktılar, elinden kalem alıp, silah verdiler. Kızım savcı olacaktı. Allah kabul etmesin. Ya Şeyma’m ya da ben bu kapıda öleceğim. Kanımın son damlasına kadar eylemime devam edeceğim. Şeyma kızım gel devlet güçlerine teslim ol. Gel bu bayrağın altında yaşa. Onları dinleme, gel kaldığın yerden hayatını devam et. Kendi çocuklarını niye göndermiyorlar" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!