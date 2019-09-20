Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK n\u0131n kamp\u0131ndan ka\u00e7arak g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim olan S.T, da\u011fa g\u00f6t\u00fcr\u00fclme s\u00fcre\u00e7lerinde HDP nin aktif rol ald\u0131\u011f\u0131n\u0131, gen\u00e7lerin HDP te\u015fkilatlar\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla da\u011fa g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatt\u0131. \r K\u0131rsal alan\u0131nda faaliyet g\u00f6sterirken pi\u015fman olup Diyarbak\u0131r \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na teslim olan S.T, yakla\u015f\u0131k 4 y\u0131lda ya\u015fad\u0131klar\u0131na ili\u015fkin bilgi verdi. HDP L\u0130 M\u0130LLETVEK\u0130LLER\u0130 PKK NIN D\u0130YARBAKIR SORUMLUSUYLA G\u00d6R\u00dc\u015eM\u00dc\u015e Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK ile HDP aras\u0131nda ba\u011f bulundu\u011funu dile getiren S.T, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: HDP, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK n\u0131n legal partisidir. \u0130deolojik olarak \u00f6rg\u00fcte ba\u011fl\u0131 bir partidir. K\u0131rsal alanda aralar\u0131nda HDP li milletvekillerinin bulundu\u011fu 6 ki\u015filik grubun \u00f6rg\u00fct\u00fcn Diyarbak\u0131r sorumlusuyla g\u00f6r\u00fc\u015fmek i\u00e7in geldiklerini g\u00f6rd\u00fcm. Bu durum HDP ile PKK aras\u0131ndaki ba\u011flant\u0131n\u0131n en iyi \u00f6rne\u011fidir. HDP, \u00f6rg\u00fct\u00fcn legal i\u015flerini y\u00f6neten bir partidir. HDP B\u0130NASINDA \u00d6RG\u00dcTE Y\u00d6NLEND\u0130RMELER NOT ALI\u015eVER\u0130\u015e\u0130YLE YAPILIYORDU \u0130lk olarak \u0130stanbul daki HDP \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nlendirildi\u011fini burada binan\u0131n \u00fcst kat\u0131nda bulunan gizli b\u00f6lmede 6 g\u00fcn kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten S.T, \u015funlar\u0131 kaydetti: Orada \u00f6rg\u00fct\u00fcn ideolojik kitaplar\u0131n\u0131 okudum. Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc propagandas\u0131 ama\u00e7l\u0131 sohbetler yap\u0131yorduk. Daha sonra ise Diyarbak\u0131r daki parti binas\u0131na y\u00f6nlendirildim. Diyarbak\u0131r, \u015e\u0131rnak, Suriye ve Irak ta k\u0131rsal b\u00f6lgelerinde \u00f6rg\u00fcte ait yerlerde kald\u0131m. Irak \u0131n Gara b\u00f6lgesinde 6 ay e\u011fitim ald\u0131m. HDP binas\u0131nda \u00f6rg\u00fcte y\u00f6nlendirmeler not al\u0131\u015fveri\u015fiyle yap\u0131l\u0131yordu. Notlar\u0131 yazan, y\u00f6nlendirenler genelde HDP de dururdu. HDP de yetkisi yokmu\u015f ya da \u00e7ayc\u0131 gibi g\u00f6r\u00fcl\u00fcrd\u00fc. As\u0131l yetkili olan ki\u015filer onlard\u0131. Bat\u0131 da HDP, Do\u011fu da ise DBP olarak binalar\u0131nda bekliyorlar. HDP, \u0130STERSE DA\u011eDAK\u0130 GEN\u00c7LER\u0130 GET\u0130REB\u0130L\u0130R Baz\u0131 HDP milletvekillerinin \u00f6rg\u00fct\u00fcn ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00e7ocuklar\u0131 da\u011fdan getirdi\u011fine \u015fahit oldu\u011funu vurgulayan S.T, HDP isterse da\u011fdaki gen\u00e7leri getirebilir. Bildi\u011fim milletvekilli akrabalar\u0131n\u0131 ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 getirdiklerini biliyorum. \u0130sterlerse gidip getirebilirler. \u00c7\u00fcnk\u00fc HDP \u00f6rg\u00fct\u00fcn legal g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc yap\u0131s\u0131d\u0131r. ifadelerini kulland\u0131. HDP li milletvekili, belediye ba\u015fkan\u0131 ve y\u00f6neticilerini l\u00fcks i\u00e7erisinde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken S.T, Ancak \u00f6rg\u00fcte te\u015fvik ettikleri ve katmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 insanlar hep fakir \u00e7ocuklar. Bu ki\u015fileri hep \u00f6rg\u00fcte kat\u0131yorlar ama kendi \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 \u00f6rg\u00fcte katm\u0131yorlar. Kendi \u00e7ocuklar\u0131 her zaman g\u00fczel okullarda okurlar, arabalar binerler ve g\u00fczel ya\u015farlar. Olan fakir fukaraya oluyor. dedi. DA\u011eDAK\u0130 GEN\u00c7LER GELMEK \u0130ST\u0130YOR, KAMPLARDAN KA\u00c7MAYA \u00c7ALI\u015eIYORLAR Diyarbak\u0131r annelerinin HDP \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u00f6n\u00fcndeki oturma eylemini destekledi\u011fini, \u00e7ocuklar\u0131 da\u011fa ka\u00e7\u0131r\u0131lan ailelerin tamam\u0131n\u0131n eyleme kat\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulayan S.T, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u00c7\u00fcnk\u00fc da\u011fdaki gen\u00e7ler gelmek istiyor, kamplardan ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. \u00d6rg\u00fctten kurtulmak istiyorlar fakat gelemiyorlar. HDP isterse bunu yapabilir. Bu nedenle annelerin yapt\u0131\u011f\u0131 eyleme destek verilmesi gerekiyor. Bu ac\u0131y\u0131 hisseden her annenin bu eyleme destek vermesi gerekiyor. Ortada gen\u00e7lerin hayat\u0131 s\u00f6z konusudur. \u00c7\u00fcnk\u00fc gen\u00e7ler \u00f6l\u00fcyor. \u00d6rg\u00fct i\u00e7inde \u00fcst d\u00fczeydeki ter\u00f6ristler de ka\u00e7\u0131yor. Son d\u00f6nemlerde \u00f6rg\u00fcte kat\u0131l\u0131m ciddi bir \u015fekilde d\u00fc\u015ft\u00fc. Herkesin \u00e7ocuklar\u0131na sahip \u00e7\u0131kmalar\u0131n\u0131 isterim. M\u0130L\u0130SLER UYU\u015eTURUCUDAN GEL\u0130R ELDE ED\u0130YOR Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK ya eleman kazand\u0131ran ve yard\u0131m eden ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc yanda\u015flar\u0131 hakk\u0131nda da bilgi veren S.T, bu ki\u015filerin genelde k\u00f6ylerde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. S.T, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: Bu milisler \u00f6rg\u00fcte bilerek ve isteyerek ciddi manada yard\u0131m ederler. \u00d6rg\u00fct \u00fcyelerine erzak ve sa\u011fl\u0131k gibi her t\u00fcrl\u00fc ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 giderirler. Bunlar\u0131n temel kaynaklar\u0131 genelde milislerdir. \u00c7o\u011fu hayvanc\u0131l\u0131k ve esrar yeti\u015ftirir. Esrar \u00fczerinden gelir elde ediyorlar. Bu esrar\u0131n gelirini \u00f6rg\u00fctle b\u00f6l\u00fc\u015f\u00fcrler. Bunlar \u00f6rg\u00fct\u00fcn ciddi ve en \u00f6nemli diyebilece\u011fimiz destek\u00e7ileridir. Bunlar \u00fczerinden \u00f6rg\u00fcte kat\u0131l\u0131mlar da ger\u00e7ekle\u015fiyor. Bunlar\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek gerekiyor. \u00d6L\u00dcM\u00dcN KIYISINDAYKEN, \u015eU AN YA\u015eAMIN \u0130\u00c7ER\u0130S\u0130NDEY\u0130M Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK dan ka\u00e7t\u0131ktan sonra etkin pi\u015fmanl\u0131k h\u00fck\u00fcmlerinden faydaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden S.T, Tekrardan eski hayat\u0131ma devam ediyorum. Hi\u00e7bir \u015fekilde ceza da almad\u0131m. Ailemin yan\u0131nday\u0131m. \u00d6l\u00fcm\u00fcn k\u0131y\u0131s\u0131ndayken, \u015fu an ya\u015fam\u0131n i\u00e7erisindeyim. dedi.