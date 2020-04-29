HDP önünde eylem yapan babanın evlat sevinci

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başladığı oturma eylemi 240'ıncı gününe girdi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'da eyleme katılan ve evladını bağrına basmak için bekleyişini sürdüren Süleyman Aydın, 5'inci kez baba oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bebeğe "Hamza" ismini verirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi arayarak tebrik etti.
İki gün önce doğan bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Aydın, 5 yıldır hasret kaldığı oğlu Özkan için eylemini sürdürüyor.
- "HDP bir çocuğumu benden aldı zorla. Allah bana bir evlat daha verdi"
HDP il binası önüne gelen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2'si kız, 5 çocuk babası olduğunu belirterek evladına kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.
"Çocuklarımızı onlardan almadan hiçbir yere gitmiyoruz." diyen Aydın, aileler olarak yeni tip koronavirüse ve ramazana rağmen çocuklarının yolunu gözlemeye devam ettiklerini ifade etti.
Aydın, eylemi kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirerek "HDP bir çocuğumu benden aldı zorla. Oğlumu zorla dağa gönderdiler. Allah bana bir evlat daha verdi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'ya, eylemin ilk gününden beri kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Aydın, şöyle konuştu:
"İçişleri Bakanımızla konuştuk ve kendisinden çocuğumuza bir isim vermesini rica ettik. Bakanımız da durumu Cumhurbaşkanına iletmiş. Cumhurbaşkanımız Hamza ismini koydu oğluma. Ailece çok mutlu olduk. Çünkü devletimizin çocuğumuza isim vermesini çok istedik. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, oğlumun ismini Hamza koydular. İnşallah Özkan'ımıza da kavuşuruz, daha da çok mutlu oluruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Eylemimize de kararlılıkla devam ediyoruz."
,Mehmet Sıddık Kaya
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!