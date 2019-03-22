'HDP'nin kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde güçlü partinin adayını destekleyeceğiz'

Yerel seçimlere gidildiğini ve yerel seçimlerde de ittifakların olduğunu belirten Destici, "Partiler ayrı ayrı ittifak yaptılar. Fakat ittifak yapan partiler içinde de ittifak yapılmayan yerler var. Ama her tarafta hangi ittifaka yakınsanız orada bir gönül birlikteliği var." dedi.

İttifakın yapılmadığı illerde de sorunsuz bir seçim yapılacağını belirten Destici, "Dolayısıyla vatandaşa gidilecek ve vatandaş burada hangisini daha etkin, daha becerikli, daha liyakatli görüyorsa onu seçecek." ifadelerini kullandı.

BBP olarak devlet, millet, din, ülke gibi hassasiyetleri olduklarını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin 2014 yılında kazandığı Doğu ve Güneydoğu illerinde ve daha sonrasında kayyumlar atanan iller başta olmak üzere onların kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde BBP olarak hangi partinin adayı orada güçlüyse onu destekleyeceğiz. Çünkü askerimiz polisimiz canını dişine takmış canını veriyor, şehit oluyor, gazi oluyor ve terörle mücadele veriyor. Onlar öyle yaparken ordumuz, polisimiz terörle mücadele ederken biz de siyasi partiler olarak devletine, milletine, ülkesine bağlı siyasi partiler olarak siyasi bölücülere karşı bir olmalıyız. Onları sandıkta mağlup ederek bir daha onların seslerinin çıkmamasını sağlamalıyız."

Türkiye'nin beka sorununun olmadığını söyleyenlerin gaflet içinde olduğunu dile getiren Destici şunları kaydetti:

"Sen kafanı kaldır bir bak. Doğu Türkistan hala Çin işgali altındayken, Karabağlar, Azerbaycan'ın yüzde 20'si 3 milyonluk Ermenistan'ın işgali altındayken, Kırım Rus işgali altındayken, Balkanlar işgal altındayken, Filistin, Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa siyonistlerin işgali altındayken bakın Yeni Zelanda'da Müslüman kardeşlerimizi taradılar ve 50 tanesi hayatını kaybetti. Başta ABD ve İngiltere başta olmak üzere hiçbiri buna terör saldırısı diyemedi. Biz bu kadar çevremizde olup bitenler, bize karşı bir yapı oluşturup ülkemizi bölmeyi açıktan tehdit ederken sen hala Türkiye'nin beka sorunu yok diyorsan sen gafilin en başta gidenisin."



BBP Genel Başkanı Destici, "Özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin kazanma ihtimalinin olduğu yerlerde BBP olarak hangi partinin adayı orada güçlüyse onu destekleyeceğiz." dedi.