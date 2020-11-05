HDP'nin eski Van il yöneticisi, terör örgütüne eleman ve erzak temininde bulunmuş

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan Karabulak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği hapis cezasının gerekçeli kararını tamamladı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı gerekçeli kararda, örgütün istismarcı bir karakterinin olduğu ve istismar edilen grupların başında kadınlarla çocukların geldiği bildirildi.
Kararda, "özgürleşme" vaadiyle kandırılarak terör örgütüne katılımı sağlanan kadınların, siyasi ve silahlı eylemlerde, intihar saldırılarında, propaganda faaliyetlerinde, kitlesel eylemlerde, bilgi toplamada ve eleman temini faaliyetlerinde kullanıldığı aktarıldı.
Terör örgütü tarafından kullanılan ikinci grubun ise çocuklar olduğuna işaret edilen kararda, örgütün "gençlik yapılanması" aracılığıyla 18 yaşından küçük çocukları kandırarak şiddet içerikli sokak eylemlerinde, eylem hedeflerinin keşfinde ve istihbarat faaliyetlerinde kullandığı aktarıldı.
Kararda, ifadesine yer verilen PKK'lı terörist S.K, sanığın örgüte birçok eleman kazandırdığını, kırsal alanda bulunduğu sırada kendilerini ziyarete geldiğini, yanında getirdiği pastaları yediklerini anlattı.
Karabulak'ın terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği, örgüt mensuplarına erzak ve lojistik temini noktalarında faaliyet yürüttüğü kaydedilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Sanığın sabit görülen eylemlerini belli bir hiyerarşi dışında gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği ve bu suretle üzerine atılı PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmıştır. Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın güttüğü amaç göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nın ilgili maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."
İddianamede HDP'nin eski Van il "eş başkanı" olduğu belirtilen Yadişen Karabulak hakkındaki savcılık mütalaasında, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.
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