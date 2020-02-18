18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki aracı yakılan M.A., 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Meral Yıldız'ın haberine göre, bunun üzerine çalışma başlatan Van Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, araç sahibinin ifadesini aldı. Burada fotoğraf teşhisi yaptırılan M.A., terör şüphelisi Yunus Durdu'nun yanı sıra S.K. ve M.S.T. isimli zanlıları teşhis etti. M.A. bir süre sonra da terör örgütünce tehdit içerikli mesajlar almaya başladığını belirterek polise başvurdu.
M.A.'nın şikayeti üzerine, Van 2. Sulh Ceza Hakimliği, araç yakma olayıyla ilgili teşhis edilen ve Yunus Durdu'nun aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı alındı.
TEKNİK TAKİP SONUCU HDP'Lİ VEKİLİN ARACINDA YAKALANDI
Teknik takip sonucu Yunus Durdu'nun, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde saklandığını belirleyen ekipler, 14 Şubat'ta evden çıkan şüpheliyi Sarısaç'ın da bulunduğu araçta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durdu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında da "terör örgütüne yardım ve yataklık, Terörle Mücadele Kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Terör şüphelisi Yunus Durdu HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.
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