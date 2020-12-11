HDP'li vekilden skandal hareket!

HDP Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklanan örgüt üyesi polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. Benzer bir olay da Şırnak´ta yaşandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz´un yakalanmasına yönelik talimat verdi.
CİZRE'DE GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine Şırnak'ın Cizre ilçesi Hamidiye Kışlası civarında, aralarında HDP Şırnak milletvekili Nuran İmir´in de bulunduğu grup içerisinde görülen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
MİLLETVEKİLİ POLİSLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
DHA'da yer alan habere göre işlem yapan polis ekiplerini engellemeye yönelik sözlü müdahalede bulunan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, bu sırada örgüt üyesine yaklaşarak arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alarak kendi cebine koydu. İmir, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
POLİS GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE FARK ETTİ
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, gözaltı işlemleri sırasında HDP Milletvekili İmir´in şüpheli Ercan Oğuz'un cep telefonunu aldığını tespit etti.
SAVCILIKTAN TELEFONA EL KOYMA KARARI
Bunun üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aynı soruşturma kapsamında, milletvekilinin şüphelinin cep telefonundan temini mümkün olabilecek delilleri yok edebileceği üzerine söz konusu telefonunun incelenebilmesi için yeniden arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi.
MİLLETVEKİLİ HAKKINDA HAZIRLANAN DOSYA MECLİSE GÖNDERİLDİ
Şüpheli Ercan Oğuz´un üzerinden içerisinde suç delilleri olduğu değerlendirilen cep telefonunun ele geçirilmesini engellemek ve suç delillerini karartmak amacıyla eylemde bulunduğu iddia edilen HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir hakkında, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma evrakları, 2 Aralık'ta 'yetkisizlik' kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi.
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