HDP'li Turan: "Esnek istihdam paketini reddediyoruz"

AA

Turan, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Kovid-19 salgınına ilişkin bir süredir çalışma yaptığını ve salgının sosyal etkilerini değerlendirerek kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin salgına ilişkin almaya çalıştığı önlemleri genel olarak değerlendirdiklerinde işçi sınıfının hak ve özgürlüklerinin bu gerekçeyle budandığını ileri süren Turan, iktidarın açıkladığı önlemler paketinde sermayeye dönük pek çok önlem olduğunu savundu.

Sağlıkçıların "yaşatmak için yaşamak istiyoruz" sloganına kamu yönetimi başta olmak üzere bütün toplumun kulak vermesi gerektiğini belirten Turan, market işçilerinin, müzisyenlerin, çocuk yaşta çalışanların, posta ya da kargo işçilerinin bu süreçte ihmal edildiğini, sanayi, inşaat, maden ve tekstil işçilerinin de sorunlarla karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Kovid-19 ile mücadelede işçilerin hak kayıplarına yol açacak esnek çalışma biçimleri yerine istihdamı ve geliri koruyacak düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren Turan, Meclis'e gelen istihdam paketinin, işçi sınıfının Kovid-19 hastalığına yakalanma riskini bir adım daha ileri taşıdığını öne sürdü ve düzenlemeyi tamamen reddettiklerini söyledi.