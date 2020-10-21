Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem

HDP'li Turan: "Esnek istihdam paketini reddediyoruz"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, istihdam paketinin işçilerin Kovid-19 hastalığına yakalanma riskini arttırdığını öne sürerek, "Esnek istihdam paketini reddediyoruz." dedi.

21.10.2020 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
HDP'li Turan:
AA

Turan, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Kovid-19 salgınına ilişkin bir süredir çalışma yaptığını ve salgının sosyal etkilerini değerlendirerek kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin salgına ilişkin almaya çalıştığı önlemleri genel olarak değerlendirdiklerinde işçi sınıfının hak ve özgürlüklerinin bu gerekçeyle budandığını ileri süren Turan, iktidarın açıkladığı önlemler paketinde sermayeye dönük pek çok önlem olduğunu savundu.

Sağlıkçıların "yaşatmak için yaşamak istiyoruz" sloganına kamu yönetimi başta olmak üzere bütün toplumun kulak vermesi gerektiğini belirten Turan, market işçilerinin, müzisyenlerin, çocuk yaşta çalışanların, posta ya da kargo işçilerinin bu süreçte ihmal edildiğini, sanayi, inşaat, maden ve tekstil işçilerinin de sorunlarla karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Kovid-19 ile mücadelede işçilerin hak kayıplarına yol açacak esnek çalışma biçimleri yerine istihdamı ve geliri koruyacak düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren Turan, Meclis'e gelen istihdam paketinin, işçi sınıfının Kovid-19 hastalığına yakalanma riskini bir adım daha ileri taşıdığını öne sürdü ve düzenlemeyi tamamen reddettiklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
ABD kahraman Türk'ü konuşuyor
ABD kahraman Türk'ü konuşuyor
İlginç korona uyarısı! Evden çıkmadan dişlerinizi fırçalarsanız...
İlginç korona uyarısı! Evden çıkmadan dişlerinizi fırçalarsanız...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Antalya'daki kayalıklarda tehlikeli eğlence
Antalya'daki kayalıklarda tehlikeli eğlence
Siber zorbalıkla mücadele için kamu spotu yayımlandı
Siber zorbalıkla mücadele için kamu spotu yayımlandı
PKK'lı teröristlerin Derince köyünde katlettiği 22 kişi törenle anıldı
PKK'lı teröristlerin Derince köyünde katlettiği 22 kişi törenle anıldı
Tel Abyad'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor
Tel Abyad'da iyileştirme çalışmaları devam ediyor
Antalya'da sağanak ve rüzgar etkili oldu
Antalya'da sağanak ve rüzgar etkili oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X