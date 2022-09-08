Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Kaçma girişiminde yakalanan F.D.'nin yakalanmasıyla Semra Güzel de yakalandı.
Firari HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı.
Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre; Semra Güzel ile yurtdışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan F.D.'nin illegal kaçış planının çökmesine neden oldu.
BİR SÜREDİR TAKİP EDİLİYORDU
PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden şahıs ve şebekelere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında MİT tarafından bir süredir takip altında tutulan insan kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen F.D.'nin farklı kaçakçılarla da bağlantı kurduğu ortaya çıktı.
GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ
Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan F.D.'nin çok sayıda şüpheli şahısla da irtibatı bulunduğu, illegal kaçış girişiminden önce yabancı uyruklu kadına "yurt dışına gideceğini" belirttiği öğrenildi.
F.D.'nin hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve Emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı ve Semra Güzel ile F.D. İstanbul çıkışında kıskıvrak yakalandı.
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