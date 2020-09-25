HDP'li RTÜK üyesi Ali Ürküt, Diyarbakır'da gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdiği 82 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda RTÜK üyesi Ali Ürküt yakalandı.

Ürküt ile operasyon kapsamında gözaltına alınan eski HDP milletvekilleri Emine Ayna, Altan Tan ve Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.