HDP'li Pekgözegü: "İktidar, İzmir il binamıza yönelik saldırının arkasındakiler açığa çıkmasın diye çaba sarf ediyor"

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kadıköy'de kilise giriş kapısının üzerine çıkarak saygısızlık yapan kişiler hakkında işlem yapıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, aynı sorumluluğu HDP İzmir İl Binasına yapılan saldırı konusunda göstermediğini savundu.
Bu saldırıya ilişkin etkin soruşturma yapılmadığını, Deniz Poyraz'ı öldüren kişinin ilişkilerinin ve olay yerinin incelenmediğini öne süren Pekgözegü, "Emniyet, failin kimlerden emir ve yardım aldığını araştırmak yerine enerjisini, Deniz Poyraz'ın ailesini kriminalize etmek için harcıyor. Kolluk, saldırı başlar başlamaz il binamıza müdahale etmemiştir, 40-50 dakika boyunca iş merkezi önünde sıradan vatandaş gibi failin aşağı inmesini beklemiş, katliam adeta polisin gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Saldırgan, Deniz'i öldürdükten sonra fotoğrafını çekmiştir, WhatsApp'ta durumlarda paylaşmıştır." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığına yazılı soru önergesinde yönelttikleri soruları okuyan HDP'li Pekgözegü, "İktidar, İzmir il binamıza yönelik saldırının arkasındakiler açığa çıkmasın diye büyük çaba sarf ediyor." görüşünü ileri sürdü.
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