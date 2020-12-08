HDP'li Pekgözegü, herkesin parasız, güvenli ve etkili aşıya erişiminin sağlanmasını istedi

AA

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, verilere göre 9,8 milyon kişinin işsiz olduğunu, salgın kısıtlamalarıyla işsiz sayısının 15 milyonu geçtiğinin tahmin edildiğini söyledi.

2021 yılı bütçesinin, milyonlarca işsize çözüm üretmediğini savunan Pekgözegü, bütçenin, milyonların iş bulamadığı koşullara göre pay edilmesi, bütçeden işsizlere, kadınlara, engellilere, yoksullara ve sığınmacılara pay ayrılması gerektiğini dile getirdi. Pekgözegü, asgari ücretin net 4 bin lira olmasını talep etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin daha önce 14 gün olan karantina süresinin, "patronların isteği doğrultusunda" 10 güne indirildiğini savunan Pekgözegü, işçilerin sağlığının görmezden gelindiğini, riske atıldığını iddia etti.

Sağlık çalışanlarının, salgın nedeniyle risk altında olduğuna ve ağır koşullarda çalıştığına işaret eden Pekgözegü, Kovid-19'un meslek hastalığı olması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etti.

Pekgözegü, herkesin parasız, güvenli ve etkili aşıya erişiminin sağlanmasını talep etti.