HDP'li Pekgözegü: "Enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz?"

AA

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, döviz kurlarının rekor üstüne rekor kırdığını, Türkiye'de 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizi andıran bir dönemden geçildiğini ileri sürdü.

Çalışma hayatının, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlendiğini iddia eden Pekgözegü, böyle bir dönemde asgari ücretin belirlenmesi için toplantılara başlandığını söyledi. Pekgözegü, "Fırlayan döviz kurları ve uçan enflasyon ortamında asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz? Ne yazık ki sermaye yanlısı politikalar sebebiyle bu iktidar işçileri, emekçileri bugüne kadar hem enflasyona ezdirmiş hem de insana yakışır bir yaşam sunulmamıştır. Türkiye, sefalette Avrupa'nın birincisi oldu." şeklinde konuştu.

Asgari ücret artışının, kişi başına düşen milli gelir ile paralel şekilde artırılması gerektiğini ifade eden Pekgözegü, asgari ücret tartışmasını sadece rakamlara indirgemenin doğru olmadığını belirtti.

Asgari ücrette meydana gelecek artışın, diğer emek gelirlerine de yansıtılması gerektiğini vurgulayan Pekgözegü, "Ücretlerin, asgari ücret kadar kısmının vergiden muaf tutulması önemli. Hazineden işçilere sigorta prim desteği yapılabilir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Emekli aylıklarının alt sınırı şu anda asgari ücretin yarısı kadar. Emekli aylıkları, şimdi artacak asgari ücretle birlikte daha da pula dönecek. O yüzden emekli aylıklarının da asgari ücretle eşitlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.