HDP'li Pekgözegü: "Çalışanlar, pandemiye maruz kalmakla karşı karşıya bırakılıyor"

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Plan ve Bütçe Komsiyonunda Sağlık Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin ele alındığını anımsatarak, pandemi sürecinin yönetilemediğini, bundan dolayı da sağlık emekçilerinin "Tükeniyoruz." dediğini öne sürdü.
Sağlık çalışanlarının her gün yaşamını yitirdiğini belirten Pekgözegü, sağlık emekçileri için pandeminin yayılmasını durduracak çok köklü önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirlerin hiçbir anlam ifade etmediğini savunan Pekgözegü, "İşçiler artık köle statüsünde mi çalışıyor? Nasıl oluyor da pandemiye karşı önlem alındığı söylenirken özellikle üretim ve tedarik zincirinde olan emekçiler başta olmak üzere çalışanlar bu kapsamın dışında bırakılıyor? Çalışanlar, pandemiye maruz kalmakla karşı karşıya bırakılıyor." diye konuştu.
Pekgözegü, Kovid-19'un yaşamını yitiren ya da bu hastalığa yakalanan çalışanlar için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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