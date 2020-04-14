HDP'li Oya Ersoy: "Çayın taban fiyatı belirlenmedi"

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çay üretiminin Doğu Karadeniz'in fındıkla beraber en önemli geçim kaynaklarından birisi olduğunu belirterek, mayıs ayının başında ilk hasadın alınacağını, çay üreticilerinin çok telaşlı olduğunu söyledi.
HDP'li Ersoy, "Hasada çok az bir zaman kalmasına rağmen hala çayın taban fiyatı belirlenmedi. Çay alım politikaları koronavirüs koşullarına göre nasıl düzenlecek bu belli değil. Kota ve kontenjan uygulaması devam edecek mi buna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı." dedi.
Halkevleri'nin çay üreticilerinin sorunları ve koronavirüs koşullarında yapılması gerekenlere ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Ersoy, Halkevleri'nin konuya ilişkin önerilerini anlattı.
ÇAYKUR'un bazı fabrikalarında koronavirüs taşıyan işçilerin tespit edildiğini ileri süren Ersoy, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünün ise bu konudaki haberleri engellemeye çalıştığını savundu. Ersoy, "Bu fabrikalarda üretilen çay bütün ülkeye dağıtılacak. Ürettiğiniz ve paketlediğiniz çayı ülkemizde milyonlar tüketecek. Bu, paket paket virüsün tüm Türkiye çapına yayılması anlamına geliyor. Burada yapılması gereken önlem almaktır, haberi yapan siteyi engellemek değildir. O yüzden fabrikalarda hijyen ve sağlık koşullarına azami dikkat gösterilmesi sadece Doğu Karadeniz bölge halkının değil, tüm Türkiye'de bütün halkın sağlığının güvence altına alınması için elzemdir." diye konuştu.
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