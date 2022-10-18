HDP'li vekillerin karıştığı kaza kamerada

DHA

14 Ekim'de meydana gelen kazada Soner Özenç yönetimindeki taksi ile Ufuk E. yönetimindeki minibüs, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı.

Kazada, taksi şoförü Soner Özenç hayatını kaybederken, yanındaki yolcu S.G. ile minibüste bulunan HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin'in de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi yaralandı. Kazadan sonra gözaltına alınan Ufuk E, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan sevk edildiği sulh ceza hakemliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürürken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyaya girdi. Görüntüde, kavşaktan dönen taksiye minibüsün hızla çarptığı ve taksinin sürüklendiği görüldü.