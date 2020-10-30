HDP'li Koçyiğit: "Pandemi koşullarındaki yaşam cezaevlerinde çok daha zor"

AA

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisince cezaevi raporu hazırlandığını belirterek, rapor hakkında bilgi verdi.

Pandemi koşullarındaki yaşamın cezaevleri açısından çok daha zor olduğunu ifade eden Koçyiğit, salgının başında infaz yasası Meclis'e geldiğinde, cezaevlerindeki herkes için cezaların ertelenmesini istediklerini ancak taleplerinin göz ardı edildiğini dile getirdi.

Cezaevlerinde alınan önlemler nedeniyle mahkumların kısıtlamalarla karşılaştığını ve haklarından mahrum kaldıklarını savunan Koçyiğit, Haziran'da yeni normale geçişle bazı şeylerin değiştiğini ancak temel hak ve özgürlüklerin gelmediğini iddia etti.

Cezaevlerinde keyfi disiplin cezaları uygulandığını, mahkumlara mektuplarının ulaştırılmadığını, temizlik sıkıntısı olduğunu, yemeklerin kötü çıktığını, hasta olanların tedavilerinin aksadığını, kitap ve yayınların engellendiğini, kültürel faaliyetlerin kısıtlandığını ve daha birçok sorun olduğunu öne süren Koçyiğit, İmralı cezaevineki mahkumların, vakitlerinin çoğunu tecritle geçirdiğini öne sürdü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu göreve davet ettiğini belirten Koçyiğit, yaşam ve sağlık hakkını korumanın temel öncelik olması gerektiğini söyledi.