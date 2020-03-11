11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
HDP'li Koç iş yerlerinin kapanmasını engellemek için tedbir alınmasını istedi
HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Türkiye'nin bir ekonomik kriz içinde bulunduğunu öne sürerek, hükümetten vergi affı ile şirketlerin SGK borçlarının yapılandırılması veya silinmesine yönelik talepte bulundu.
Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğine dair resmi ağızdan açıklama yapıldığını hatırlatan Koç, Türkiye'nin risk altında bulunduğunu söyledi. Ağrı'nın da komşu İran'dan düzensiz geçiş yapılması nedeniyle daha çok risk taşıdığını ifade eden Koç, ilin yetersiz olan sağlık altyapısının iyileştirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu.
Son zamanlarda basın emekçilerine yönelik baskılar olduğunu öne süren Koç, halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanmamasını, gözaltına alınan ya da tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.
- "Ekonomik kriz var"
Türkiye'nin ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu ve bunun çekilemez bir boyuta ulaştığını öne süren Koç, krizin temel nedeninin, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşması olduğunu savundu.
"Derinleşen krizleri iktidarın aşması mümkün değil." diyen Koç, demokrasiden, insan haklarından uzaklaşılmasının, ekonomik çöküş olarak yansıdığını ileri sürdü.
Koç, seçim bölgesi Ağrı ve bölgede, çok daha ciddi bir ekonomik krizin yaşandığını iddia etti.
Milletvekili Koç, 2019 verilerine göre Türkiye genelinde kurulan 84 bin 102 şirketten 13 bin 197'sinin kapandığını belirterek, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre aynı yıl 600 bin kadar nüfusu olan ilde 150 şirket kurulduğunu, bunlardan 29'unun kapandığını kaydetti.
Hükümetten, şirketlerin kamuya olan borçlarının yapılandırılmasını istediklerini bildiren Koç, "Hükümetten, bir an evvel ekonomik krizi de hafifletecek ve mevcut iş yerlerinin kapanmasını engelleyecek tarzda tedbirler alması, vergi affı ve SGK borçlarının yapılandırılması veya silinmesi yönünde bir adım atılmasını bekliyoruz." dedi.
Koç, ekonomik sıkıntılar yaşayan Ağrı'nın da yatırıma yönelik öncelikli alan ilan edilmesi talebinde bulundu.
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