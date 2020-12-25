HDP'li Katırcıoğlu, yoksulluğun koronavirüsle birlikte giderek derinleşen bir sorun haline gelmeye başladığını söyledi

AA

Katırcıoğlu, partisinden bir grup milletvekili ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin "Yoksulluk Raporu" hazırladığını belirtti.

"Bütün dünyada yoksulluk pandemiden önce vardı fakat pandemiyle birlikte giderek daha derinleşen bir sorun haline gelmeye başladı." diyen Katırcıoğlu, Türkiye'de iktidarın koronavirüsü ve aşıyı teknik bir konu gibi konuştuğunu ancak koronavirüsün arkasındaki yoksulluk sorununu görmezden geldiğini savundu.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gelir dağılımı sorunu ve yoksulluğun daha önce de var olan bir sorun olduğunu ancak koronavirüsle birlikte yoksulluğun toplumun civatalarını atacak derecede büyük bir olumsuz birikime sebep olduğunu söyledi.

İktidara göre Türkiye'de yoksulluğun aşağı yukarı kalmadığını dile getiren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yoksulluğa ilişkin açıklamalarını anımsatan Katırcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de açlık sınırı diye bir kavram etrafında bir değerlendirme yaptığımızda bunun sonucu ortaya çıkan rakam aşağı yukarı 2 bin 440 TL civarına tekabül ediyor. Öte yandan Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 60'ı asgari ücret seviyesinde veya onun altında gelir elde ediyor. Dolayısıyla buradan gidersek kaba bir hesapla Türkiye'de en azından 20 milyon insan, asgari ücret civarında gelir kazanan insanlar aslında açlık sınırının altında yaşıyorlar. Kaldı ki zaman içinde baktığımızda özellikle işini kaybeden ve giderek yoksullaşan insanlarımızı da dikkate aldığımızda aşağı yukarı kaba bir hesapla Türkiye'de 30 milyon insan aslında açlık sınırının altında yaşıyor. Dolayısıyla da açlık sınırı ve toplumumuzun önemli bir kesiminin yoksulluk yaşadığı gerçeği pandemiyle birlikte daha önem kazanıyor."