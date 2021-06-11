HDP'li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis talebi

DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Instagram ve Twitter isimli sosyal medyada yapılan paylaşımlarda HDP Esenyurt İlçe binasında, Abdullah Öcalan'ın posterleri ile materyallerinin bulunduğunun görülmesi üzerine başlatılan soruşturma üzerine arama ve el koyma kararı alındığı anlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Gençlik Kültür Merkezi tabelasının asılı bulunduğu oda içerisinde yasaklı veya yasaklı olmasa da örgüt ideoloji ve propagandası içeren birçok yayının olduğu kütüphanenin bulunduğu, duvarlarda PKK/KCK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın portresinin resmedildiği, yine sırtında davul bulunan kamuflajlı kadın örgüt mensubunun resminin işlendiği, ayrı bir duvarda ise PKK veya PKK'ya bağlı diğer silahlı örgütlerde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının silahlı ve kamuflajlı çerçeveli resimlerinin bulunduğu tespit edildiği kaydedildi. İlçede ele geçirilen laptop içerisindeki harici diskte de örgütün propaganda içerikli sözleri bulunan şarkının da yer aldığı ifade edildi.

"BEYANLARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

Soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Ercan Sağlam'ın makam odasında Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu, ayrıca sorumlu olduğu ilçe binasında gençlik meclisi ve kültür merkezi olarak adlandırılan odalarda birçok örgüt mensubunun resminin olduğu, Abdullah Öcalan'ın yağlı boya resminin duvara işlendiği, birçok yasaklı yayın ve afişin bulunduğu, örgütsel dokümanların bulunduğu kaydedildi. Sağlam'ın savcılıktaki ifadesinde, "Başkanlık makamında benim kullanmış olduğum masanın üzerindeki Abdullah Öcalan posteri ben göreve geldiğimde orada bulunmaktaydı. Kim tarafından asıldığını bilmiyorum. Parti binasında sadece bodrum katındaki alana daha önce hiç girmedim. Abdullah Öcalan'ın yağlı boya resmini kimin yaptığını bilmiyorum. Göreve geldiğimizde bulunmaktaydı. Bu örgütsel dokümanları parti binasına ben getirmedim. Kimin getirdiğini de bilmiyorum. Gördüğüm anda da herhangi bir müdahale de etmedim. Müdahale etmeme gerekçem bunların çözüm sürecinden kaldığını düşünmem ve parti binasında tadilat yapacağımız ana kadar durmasıydı" dediğine yer verildi. Sağlam'ın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ve ilçe başkanı olarak parti binasında yapılan yasadışı faaliyetlerden sorumluluğunun bulunduğu anlatıldı. HDP Esenyurt ilçe binasında kullanılan elektrik hattının dahi kaçak olduğunun polis tarafından tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Sağlam'ın "ifade hürriyeti ya da birkaç resim diye küçümsediği arama faaliyetine" ilişkin beyanlarının samimiyetten uzak olduğu ve atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli şüphenin oluştuğu öne sürüldü.

"ODALARA GİRMEDİĞİ İDDİASININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞI"

HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Dilan Kılıç'ın ise kullanmakta olduğu makam odasında Abdullah Öcalan'a ait resmin bulunduğu, sorumlu olduğu ilçe binasında birçok örgütsel materyal ele geçirildiği, örgütsel etkinlik düzenlendiği, yoğun örgütsel yasaklı yayınlar ve Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu oda fotoğrafının bilgisayarda bulunduğu anlatıldı. Şüpheli Kılıç'ın "ele geçirilen malzemelerden haberi olmadığına" yönelik sözlerinin ise soyut nitelikte olduğu, ilçe eş başkanının parti binası içerisindeki odalara girmediğini beyan etmesinin sorumluluk, denetim ve idare etme unsurları açısından gerçeği yansıtmadığı ve telefonunda ele geçirilen ses kayıtlarında örgütsel toplantılara birçok kez katıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLDUKLARI

Esenyurt HDP İlçe binasında yapılan aramada el koyulan terör örgütlerini simgeleyen bayrak, resimler ile duvarlara asılan örgüt mensuplarının fotoğraflarının vahim nitelikte olduğu belirtildi. İki şüphelinin de ilçe yöneticileri olarak sivil halkın rahatça girip çıkabildiği parti binasında bulundurulmasından birinci derecede sorumlu oldukları, görmediklerine yönelik savunmalarının soyut ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, eş başkanların ortak kullandıkları makam odasında dahi PKK/KCK terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının duvarda asılı bulunduğu anlatılarak şüpheliler Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheliler, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.