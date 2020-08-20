HDP'li heyetten Gaziantep'teki terör saldırısında hayatını kaybedenlere anma

Beştaş, beraberinde partisinin Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve diğer ilgililerle saldırının yaşandığı Beybahçe Mahallesi'ndeki sokağa geldi.

Burada saldırıya ilişkin açıklama yapan Beştaş ve beraberindekiler, daha sonra sokağa karanfil bıraktı.

Grup daha sonra mahalleden ayrıldı.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da sokakta yapılan kına gecesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısında 32'si çocuk 57 kişi yaşamını yitirmişti.