HDP'li Gergerlioğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'ne destek

AA

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü hakların, en temel insan hakları olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi gerektiği yönündeki tartışmalara karşı dün Ankara'da kadın platformunun gerçekleştirmek istediği gösteriye güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini belirten Gergerlioğlu, bu durumu anlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Gergerlioğlu, "Kadın haklarının ayaklar altına alındığı, her gün kadın cinayetlerinin işlendiği bir ülkede maalesef kadın haklarını koruyan bir sözleşmenin iptal edilmemesini isteyen kadınlara yönelik polis şiddetini görüyoruz. Biz kadınıyla, erkeğiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız, hakkaniyetin yanındayız, eşitlik ve adaletin yanındayız." diye konuştu.

-"Canları bize emanettir"

Öte yandan İstanbul ve Kocaeli Kandıra'daki hayvan barınaklarında yaşayan kedi ve köpeklerin bakımsızlıktan öldüklerini öne süren Gergerlioğlu, konuyla ilgili İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyelerinden bir açıklama istediğini ancak hala kendisine bir izahta bulunulmadığını kaydetti.

Gergerlioğlu, "Hayvanlar bizim dostlarımız, arkadaşlarımızdır ve bizleri seven canlılarımızdır. Onları korumak, yaşamlarını sağlamak biz insanların görevidir. İktidarlar da bunu sağlamakla görevlidirler. Açılan barınaklar sözde onlara hizmet etmektedir ama buraların iç yüzüne baktığımızda hayvan sağlığı ile ilgili gereken işlemlerin yapılmadığını ve birtakım nedenlerle bu barınaklara getirilen hayvanların kısa sürede öldüğünü görüyoruz. Bu bir skandaldır. Bu hayvanlar değersiz varlıklar değildirler ve canları bize emanettir. Onları korumak bizlerin görevidir." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde yaşanan sorunlara da değinen Gergerlioğlu, bazı üniversite yönetimlerinin, yakınlarına ve akrabalarına yönelik kriterler ortaya koyarak kadro açtığını söyledi.