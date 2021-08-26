HDP'li Gergerlioğlu: "Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede sıkıntılar var"

AA

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevini yerine getirmediğini, birçok hak ihlali başvurusunda gerekli incelemeleri yapmadığını savundu.

"Denetimli serbestlik, koşullu salıverilme konusunda çok büyük sıkıntılar var. Keyfi gerekçelerle insanlara denetimli serbestlikleri verilmiyor." diyen Gergerlioğlu, bu konuyla ilgili kendisine çok sayıda şikayet geldiğini söyledi.

Gergerlioğlu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik bir saldırı düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hangi kesimden olursa olsun, ifade ve örgütlenme özgürlükleri alanında özgürlüklerini kullanmaya çalışan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bu özgürlüklerini sonuna kadar kullanmaları, en ufak bir saldırıya uğramamaları gerektiğini söylüyoruz. Hiçbir ayrımcılık yapmadan bunu söylüyoruz. İYİ Partili Kavuncu'ya da geçmiş olsun diyoruz. Polisin bu tür saldırılara göz yummamasını, daha dikkatli olmasını, saldırganların bulunması noktasında da görevini yapması gerektiğini söylüyorum."

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını ileri sürerek, bu sorunları sıraladı.