AA

HDP'li Gergerlioğlu: "Adalet Bakanlığı açlık grevleriyle ilgili harekete geçmeli"



HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığının cezaevlerindeki açlık grevleriyle ilgili bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili davada yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mustafa Koçak'ın 251 gündür açlık grevinde olduğunu belirtti. Koçak'ın sağlık durumunun son derece kötü olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, Koçak'ın iftiracı bir tanığın beyanlarıyla "hukuki ve somut olmayan delillerle cezalandırıldığını" iddia etti. Cezaevlerinde başka açlık grevleri olduğunu da ifade eden Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığının bu açlık grevleriyle ilgili bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye'de işkenceye sıfır tolerans, işkence yok" denildiğini ancak "işkencenin defalarca belgelendiğini" ileri süren Gergerlioğlu, "Bir gün mutlaka bu ülke hukuka geri dönecek." dedi.

"Yargı tamamen siyasetin emrinde ve bağımlı durumda" iddiasında bulunan Gergerlioğlu, eski HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük cezanın da "haksız olduğunu" öne sürdü.