25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı. 25. ve 26. dönemde HDP Mardin ve Batman milletvekili olarak görev yaptığını söyleyen Aslan, parti genel merkezince ortaya konan ayrımcı ve ötekileştirici tutum ve davranışları hep "bir gün düzelir" diye sineye çektiklerini belirtti.
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün, Whatsapp'tan kendisine "Bir daha HDP ve Demirtaş'ı ağzına alma, çünkü ikisini de kirletiyorsun, partiden uzak kalman daha hayırlı" içerikli mesaj gönderdiğini belirten Aslan, "Gelinen noktada özellikle isim vererek belirtmek isterim ki, partinin örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılarından Alican Önlü ve türevlerinin şahsımızda halklarımıza karşı geliştirdikleri hakaretvari ifadeler ve ötekileştirici tavırlar ve söylemler yenilir yutulur olmaktan çıkmıştır" dedi.
'MARJİNAL GRUPLARIN ROTASINI İZLER HALE GELMİŞTİR'
"Kuruluş felsefesi ilkelerinden uzaklaşıp eksen kayması yaşayan, bu çerçevede hizipçi birtakım grupların güdümüne giren HDP’nin mevcut genel merkez yönetimi ile sağlıklı ve anlamlı bir şekilde yol olmak mümkün olmaktan çıkmıştır" diyen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kurucu değer paradigmalarından ayrışan bir parti halkına da uzaklaşır ve çantada keklik gördüğü halk desteğini bir şekilde kaybetmeye mahkum olur. Son yerel seçimlerde kaybettiğimiz 37 belediye bunun açık ispatıdır. İtiraz edenlere de 'sesinizi çıkarmayın, süreç çok ağır, gün gelir hesabı sorulur' denilerek dizayn iyice derinleşmiş ve yaşanan süreçte nitelikli, donanımlı fedakar kadrolar ya zindanlarda çürümeye terk edilmiş ya da tasfiye edilerek, özellikle de muhafazakarlar tasfiye edilerek yerleri liyakattan uzak sürece cevap olmayacak hizipçi gruplarla doldurulmaya çalışılmıştır.
Tasfiyecilik kanseri ve liyakatsizlikten kaynaklı doku uyuşmazlığı olduğu sürece partiden büyük ve etkin kopuşlar kaçınılmaz olacaktır. Özgün ve farklı olanı ötekileştirerek ayrıştırma ve itibarsızlaştırma pratikleri partiyi soğuk savaş dönemindeki yeraltına inmiş marjinal sol örgütlere indirgeyecek seviyelere ulaştığını büyük üzüntü ile izlemekteyiz.
Gelinen süreçte HDP kendi tabanına, referans aldığı halkının değer ve gelenekleriyle arasına mesafe koyarak sermayesini önemli oranda tüketmiştir. Halkının değil bir kısım marjinal grupların rotasını izler hale gelmiştir. Bu minvalde HDP içindeki tüm görev ve sorumluluklarımı bugünden itibaren geride bıraktığımı ve artık sine-i halkımızda, sine-i milletimizde sivil ve siyasal hayatıma devam edeceğimi deklare ediyorum."
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