09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası
- Adnan Selçuk Mızraklı, yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Mızraklı, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılmayı reddetti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Avukatları Mızraklı'nın tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Mızraklı'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.
Mızraklı hakkında hazırlanan iddianamede, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist H.B.A'nın ifadeleri yer almış, H.B.A, ifadesinde Mızraklı'nın terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) toplantılarına katıldığını gördüğünü ileri sürmüştü.
"Diyarbakır'da özel hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli teröristi Mızraklı, ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu edip serbest kalmasını sağladı." ifadesini kullanan H.B.A, şunları kaydetmişti:
"Bu ameliyatın dışında gece saatlerde hasta ve yaralı örgüt mensupları gizlice hastahaneye getirilerek Mızraklı'nın kontrolünde, dahil olduğu ameliyatlar ve tedavilerinin yapıldığını sık sık duyuyordum. Mızraklı'nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarına yönelik bu ameliyatı, tedavileri DTK ve KCK/TM yapılanması içinde biliniyor ve konuşuluyordu. Terör örgütü PKK/KCK'nın Diyarbakır'da en güvendiği doktorlardan biri de Mızraklı'dır."
Mızraklı'nın, milletvekilliği ve belediye başkan adaylığı için sürekli terör örgütü PKK/KCK yöneticileri ile görüşmek maksadıyla legal yollardan Irak ve Avrupa'ya gittiğini iddia eden H.B.A, bu seyahatlerin bir kısmının "tıp kongresi", "sempozyum" gibi gerekçelerle gerçekleştirdiğini, gittiği yerlerde örgütün üst düzey yöneticileri ile görüştüğünü öne sürmüştü.
İddianamede, Mızraklı'nın terörist cenazesi, taziyesi ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katıldığı belirtilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!