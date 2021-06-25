HDP'li Ersoy: "Mecliste kadın düşmanı söylemlerin çok fazla ifade edildiği bir ay geçirdik"

AA

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından 3 ay geçtiğini anımsatarak, kadınların yaşadığı sorunlara değindi.

Sadece 26 Mayıs-25 Haziran'da 29 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirten Ersoy, "3 ay içindeyse bu kadın sayısı 83 oldu maalesef." ifadesini kullandı.

Ersoy, "Mecliste kadın düşmanı söylemlerin ve politikaların çok fazla ifade edildiği bir ay geçirdik. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı alındığı dönemde kurulan TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerini Araştırma Komisyonuna çağrılan isimler, İstanbul Sözleşmesi'nin şiddeti engellemediğini söylemekten tutun, çocuk yaşta evlilikleri savunmaya kadar her sözleriyle kadın düşmanlığının başını çekti." diye konuştu.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplantılarında konuya ilişkin yapılan bazı konuşmalardan örnekler veren Ersoy, "Mecliste kurulan bu komisyon, kadına yönelik şiddeti, ölümleri ve ayrımcılığı engellemek istiyorsa öncelikle İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kadınlara, kadın örgütlerine, Meclise dahi sorulmadan alınan bu çekilme kararının karşısında durmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.