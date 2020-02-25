HDP kongresine 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan son dakika açıklamada HDP'nin ​pazar günü (23 Şubat 2020) Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 4. Olağan Kongresi'nde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında "Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir" denildi.