HDP kapatma davası Resmi Gazete'de

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada partinin kapatılmasını gerektiren beyan ve eylemlerde bulundukları ileri sürülen ve adreslerinde bulunamadıkları için iddianame iletilemeyen 26 kişiye, 15 gün sonra iddianame tebliğ edilmiş sayılacak.
Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin temelli kapatılması talebiyle açtığı davanın 2 Eylül 2021'deki inceleme toplantısında, iddianamede partinin kapatılmasını gerektiren beyan ve eylemlerde bulundukları öne sürülenlere, istedikleri takdirde yazılı savunmalarını yapabilmeleri için iddianamenin kendileriyle ilgili bölümlerinin tebliğ edilerek bu tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesine karar verildiği hatırlatıldı.
Söz konusu karar ve iddianamenin, Tebligat Kanunu hükümlerine göre 26 kişiye adreslerinde tebliğ edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen ilanda, "Mahkemeye başvurmaları halinde kendilerine ayrıca verilecek olan söz konusu kararın ve iddianamenin, anılan Kanun hükümleri uyarınca adı geçen kişilere bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur." ifadelerine yer verildi.
İddianame ve savunması için süre verilmesine yönelik kararın 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kişiler şöyle:
"Arife Köse, Nursel Aydoğan, Mustafa Sarısülük, Gülçin İsbert, Dilek Öcalan, Hatice Büşra Kuyun, Cuma Ali Kaya, Ayşe Merva Aytemür, Mehmet Tarhan, Mehtap Metin, Hüseyin Koçak, Bayram Yılmaz, Sibel Yiğitalp, Sabri Batur, Demir Çelik, Ziya Pir, Remziye Tosun, Nadire Kılıç, Tuna Aydın, Filiz Koçali, Yüksel Akgün, Hatice Altınışık, Enise Çoban Güneyli, Leyla Balkan, Nuri İşbilir, Serhat Göze."
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