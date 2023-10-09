Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem HDP İzmir İl Eşbaşkanı tutuklandı

        HDP İzmir İl Eşbaşkanı tutuklandı

        PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen HDP İzmir il eş başkanları ve Buca İlçe Başkanı hakim karşısına çıktı. HDP İzmir İl Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan'ın tutuklandığı öğrenilirken diğer şüphelilerin duruşması devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 22:42 Güncelleme: 09.10.2023 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        HDP İzmir İl Eşbaşkanı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı. Gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İL EŞBAŞKANI ALTAN TUTUKLANDI

        Şüphelilerden HDP İzmir il Eşbaşkanı Vedat Çınar Altan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Berna Çelik ve Nihat Türk'ün duruşmasının devam ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Gazze diplomasisi
        Gazze diplomasisi
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Habertürk Anasayfa