HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi

AA

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır Valiliği'nin, 26 Haziran'da gözaltına alınan terör şüphelisi Sevil Rojbin Çetin'e "köpekle işkence yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklamasını anımsatarak, "Diyarbakır Valiliği bu işkenceyi yapanları koruyacak ve aklayacak bir senaryo yaratma uğraşına girdi ve bir açıklama yaptı. Açıklamanın hangi cümlesini okursanız okuyun tam bir kepazelikle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Yetkililere sorumlular hakkında işlem başlatılması için çağrıda bulunan Oluç, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Bazı baroların yaptığı yürüyüş çağrısına da değinen Oluç, "Baro başkanları ve üyeleri, iktidarın, 'makul avukat ve barolar yaratma, barolara biat ettirme projesine' karşı itiraz ediyorlar, eleştirilerini dile getiriyorlar. Yarın Türkiye'nin çeşitli illerinde baroların düzenleyeceği savunma yürüyüşleri olacak. Bu yürüyüşlerde herhangi bir provokasyona ve saldırıya yol açılmaması iktidarın elindedir." dedi.

Basın mensuplarının HDP'nin üç milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Oluç, "Grubumuzda üç milletvekilinde koronavirüs tespit edildi. Sağlık durumları iyi. İlk günden bugüne kadar bir iyileşme göstermiş vaziyetteler. Bakımlarını yakından takip ediyoruz. Bu süreç elbette hekimlerin kontrolü altında devam ediyor." diye konuştu.

Gerekli önlemleri aldıklarını, az sayıda personel ve milletvekili danışmanı ile çalışmaları sürdürdüklerini, bu hafta TBMM Genel Kurulu çalışmalarını da az sayıda milletvekiliyle yürüteceklerini dile getiren Oluç, "Önlemleri almaya devam edeceğiz. Çünkü, bu meselenin geçici, bitmiş bir mesele olmadığını düşünüyoruz. Toplumda da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Oluç, vatandaşların maske, fiziki mesafe ve hijyen tedbirlerine uyması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs tespit edilen milletvekillerinin test sonucunun ardından Diyarbakır'da seçmenle buluştuklarına yönelik iddiaların anımsatılması üzerine Oluç, bu iddianın doğru olmadığını ve milletvekilleriyle pazartesi ve salı günü toplantı halinde olduklarını söyledi. Oluç, koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekillerinin Ankara'da olduğunu ve ikisinin tedavisinin hastanede birinin ise evinde devam ettiğini kaydetti.

Kıdem tazminatı tartışmalarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de Oluç, kıdem tazminatının işçilerin ve emekçilerin alın terleriyle elde ettiği bir hak olduğunu vurguladı. Konuya hassasiyetle yaklaştıklarını dile getiren Oluç, atılacak hiçbir adımın işçiler, emekçiler aleyhine olmaması gerektiği yönündeki tutumlarının son derece net olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "parti devleti" açıklamasını sormaları üzerine Oluç, "Biz birçok uygulamanın parti devleti uygulaması olduğunu çok açık bir biçimde görüyoruz ve söylüyoruz. Maalesef Türkiye tarihinde bir kez daha parti devleti uygulamaları gündeme gelmiştir. Valiler adeta AKP il başkanı gibi davranmaktadır. kaymakamlar adeta AKP ilçe başkanı gibi davranmaktadır. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı sıfatıyla aynı zamanda AKP'nin genel başkanıdır." diye konuştu.