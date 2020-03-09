AA

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi:



- "Son bir haftada 6 gazeteci tutuklandı. Gazetecilik ve haber yapmak suç değildir, halkın haber alma özgürlüğüne engel çıkarmak suçtur. Bu iktidar çok açık şekilde düşünce ve ifade özgürlüğünü çiğnemektedir" - "Kadınlara yönelik bu şiddet uygulamalarınıza, gaz sıkmanıza, gözaltına almanıza söylenecek laf bulmakta zorlanıyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, son bir haftada 6 gazetecinin tutuklandığını belirterek, "Gazetecilik ve haber yapmak suç değildir, halkın haber alma özgürlüğüne engel çıkarmak suçtur. Bu iktidar çok açık şekilde düşünce ve ifade özgürlüğünü çiğnemektedir." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarının, hem halkın haber alma hem de gazetecilerin haber yapma hakkına yönelik baskı yaptığını savunan Oluç, son 10 günde birçok gazetecinin gözaltına alındığını veya tutuklandığını söyledi.

HDP'li Oluç, iktidarın haber yapmayı suç olarak gördüğünü, gazetecilere yönelik tutumuyla basın özgürlüğünün tehlike altına girdiğini ileri sürerek, "Basın özgürlüğü iktidarın istediği haberlerin yapılması değildir, aynı zamanda iktidarı rahatsız eden haberlerin yapılmasıdır." diye konuştu.

İktidarın sığınmacılara yönelik haber yapan bazı gazetecilerden rahatsızlık duyduğunu öne süren Oluç, "Son 1 haftada 6 gazeteci tutuklandı. Gazetecilik ve haber yapmak suç değildir, halkın haber alma özgürlüğüne engel çıkarmak suçtur. Bu iktidar çok açık şekilde düşünce ve ifade özgürlüğünü çiğnemektedir." ifadelerini kullandı.

Hakkı Saruhan Oluç, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in, "Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz." sözlerini anımsattı.

Cirit'in denklemi ters kurduğunu öne süren Oluç, şöyle konuştu:

"Yargı bağımsız ve tarafsız olacak ki toplum size güven duysun. Yapmanız gereken şey, yargının bağımsız ve tarafsız davranabilmesini sağlamaktır. Ama bugün yürütme yargı üzerinde tam bir tahakküm ve baskı kurmuştur. Hakimlerin çok önemli bir kısmı, bu baskıya boyun eğmiş ve cübbelerine ilik açmıştır, düğmelerini iliklemişlerdir."

Gazetecilere yönelik son dönemdeki tutuklamaların, "yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını" gösterdiğini savunan Oluç, "Herkesin gözü önünde bir mahkemenin saldığını bir başkası tutukluyor. Yargıtay Başkanı'na bir kez daha hatırlatalım, yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı bir ülkede toplum o yargıya güven duymaz. Bugün yargının güvenini yerlere yapıştırmışsınız." dedi.

Oluç, Emniyet Genel Müdürlüğünün, "koronavirüs konusunda sosyal medya paylaşımlarıyla halkı korkuya sevk edenler hakkında işlem başlatılacağına" yönelik açıklamada bulunduğuna işaret ederek, iktidarın halkın düşüncelerini paylaşmasını engellemeye ve kapalı bir toplum yaratmaya çalıştığını dile getirdi.

- "İçişleri Bakanı kadınlara düşman"

HDP Grup Başkanvekili Oluç, her 8 Mart'ta olduğu gibi bu yıl da gösteri düzenleyen kadınların, Emniyet Genel Müdürlüğünün müdahalesiyle engellenmek istendiklerini ve 34 kadının gözaltına alındığını söyledi.

Polisin, gösteri yapanlara müdahalesine ilişkin fotoğrafları gösteren Oluç, "Biber gazı sıkıldı, şiddet uygulandı. İşte kadınlara şiddet. İçişleri Bakanı kadınlara düşman, daha önce de kolluk güçlerini kadınların gösterisine saldırttı." diye konuştu.

Oluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sığınmacılara biber gazı kullanan Batılı ülkelere yönelik eleştirilerini anımsatarak, "Gerçekten biz de zorlanıyoruz. Kadınlara yönelik bu şiddet uygulamalarınıza, gaz sıkmanıza, gözaltına almanıza söylenecek laf bulmakta zorlanıyoruz. Siz bu ülkede barışçı gösteri yapmak isteyenlere karşı hangi şiddeti uyguluyorsunuz bir bakın." sözlerini sarf etti.

HDP'li Oluç, Mecliste bu hafta görüşülmesi öngörülen 40 maddelik torba yasada, derneklere yönelik düzenlemenin yer aldığını belirtti.

"Teklifteki derneklere yönelik maddelerin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük fişleme maddeleri" olduğunu savunan Oluç, teklifin yasalaşması halinde, tüm derneklerin üyelerine ilişkin bilgileri İçişleri Bakanlığı'na bildirmek zorunda olacağını anlattı.

Oluç, söz konusu düzenlemenin, anayasaya ve uluslararası demokratik sözleşmelere aykırı olduğunu, hayata geçmesi halinde sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerin engelleneceğini ileri sürerek, "Bu iktidar, İçişleri Bakanı bütün sivil toplum kuruluşlarını zapturapt altına almak istiyor." dedi.

Hakkı Saruhan Oluç, iktidara, derneklere yönelik bu maddelerin tekliften çıkarılması çağrısında bulundu.