HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, partilerinin kapatılmasına ilişkin tekrar bir iddianame hazırlayıp Anayasa Mahkemesine (AYM) gönderdiğini hatırlatarak, iddianameyle ilgili ellerinde hiçbir bilginin ve verinin olmadığını söyledi.
Raportörden tek beklentilerinin hukuka, Anayasa'ya uygun bir rapor düzenlenmesi olduğunu dile getiren Beştaş, "Biz onlar gibi yargıya baskı yapıp namus kavramlarıyla, tehditlerle, şantajlarla bir çağrı yapacak durumda değiliz. Biz kendimize güveniyoruz. Tek istediğimiz hukukun gereğini yerine getirin." diye konuştu.
Davayı "Her şeyden önce bu bir 7 Haziran davasıdır." şeklinde niteleyen Beştaş, "Çünkü hemen akabinde bir gün sonra Cumhurbaşkanı, '7 Haziran karanlık bir senaryodur, unutmayız' dedi. Aslında 7 Haziran'da davayı açtırmakla, iddianamenin AYM'ye gönderilmesiyle 7 Haziran'ın intikamının alındığını ve bu tarihin bir tesadüf olmadığını en üst düzeyde ilan etmiş oldular." ifadesini kullandı.
Kapatma davasının "hukuki temeli olmayan siyasi bir dava" olduğunu savunan Beştaş, "Aylardır küçük ortak çağrı yapıyor. Büyük ortakla birlikte gereğini düşünüyorlar, tartışıyorlar, karar veriyorlar ve yaptırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Davanın, HDP'yi siyasetin dışına çıkarma davası olduğunu belirten Beştaş, "Siyasetten yasaklama davası olarak önümüzde duruyor ve yargı burada kullanılan bir mekanizma halindedir. Tamamen yargıyı arka bahçe olarak görenlerin kullandığı bir sistemin adıdır." görüşünü paylaştı.
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in açıklamalarına da değinen Beştaş, "HDP'yi talimatla, elinizden geleni yaparak siyaset dışına atmak için alelacele dava açtınız da bütün dünyanın konuştuğu bu suçlara ilişkin neden kılınızı kıpırdatmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Peker'in iddialarına ilişkin tek bir yalanlama duymadığını kaydeden Beştaş, "Dikkatle hepimiz takip ediyoruz. İktidar bloğundan tek bir Allah'ın kulu çıkıp, 'Bu doğru söylemiyor' demedi. 'Bunlarla kaybedecek zamanımız yok' diyorlardı. İktidar medyası, yargı, Peker'in ifşaatlarını kapatma telaşında. Başka gündemlerle kapatmak istiyor." iddiasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!