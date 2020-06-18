HDP Grup Başkanvekili Beştaş gündemi değerlendirdi:

Beştaş, beraberindeki HDP milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
HDP'nin biri Edirne, diğeri Hakkari olmak üzere iki koldan başlayıp Ankara'da sonlandırmayı planladığı "demokrasi yürüyüşü"ne katılanların dün Diyarbakır Bismil'de saldırıya uğradığını iddia eden Beştaş, yürüyüşün engellemelere rağmen büyük bir coşkuyla devam ettiğini, bu etkinliğe ilişkin farklı kesimlerden partilerine destek geldiğini belirtti.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) can yakmaya devam ettiğini söyleyen Beştaş, hükümetin salgınla mücadele sürecini iyi yönetemediğini ileri sürdü.
Cezaevlerindeki mahkumlardan 452'sine Kovid-19 teşhisi konulduğunu, bunlardan 6'sının hayatını kaybettiğini aktaran Beştaş, 354 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.
Salgına rağmen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılmasının büyük bir risk olduğunu ifade eden Beştaş, "Hükümet, salgın sürecinde veremediği sınavı öğrencilere yüklüyor. Milyonlarca öğrenciyi koronavirüs olabileceği bir ortama gönderiyor. 2,5 milyon öğrencinin hayatı tehlikeye atılıyor. Salgının devam ettiği bu dönemde hiçbir sınav öğrencilerimizin hayatından daha kıymetli değildir. Bu nedenle YKS'nin bir an önce ertelenmesi gerekiyor." dedi.
- "Sistematik sansür uygulanıyor"
Uzun zamandan beri HDP'li yöneticilere ulusal televizyon kanallarında söz hakkı verilmediğini ifade eden Beştaş, bu şekilde yapılan tek taraflı yayıncılıkla halkın haber alma hakkının engellendiğini öne sürdü.
İktidarın medya sahiplerine sermaye sağladığını, bunun karşılığında bütün kanallarda kendi propagandasını yaptırdığını savunan Beştaş, şöyle devam etti:
"Halk, siyasi partiler arasındaki söylem farkı ve rekabeti medya üzerinden takip eder. Ancak bizlere bu imkan sağlanmıyor ve HDP'ye yönelik sistematik olarak sansür uygulanıyor. Bazıları 'Biz özel kurumuz bizi bağlamaz.' diyor. Bunu kabul etmiyoruz zira özel bir hastane, 'Biz HDP'lileri tedavi etmiyoruz.' diyemiyorsa, özel kanallar da 'Biz HDP'lileri yayına çıkarmıyoruz.' diyemez. Zaten bu kanallar EBA TV kadar izlenmiyor. Bu kanallardan tarafsız ve bağımsız yayın ilkelerine uymalarını bekliyoruz yoksa bunlar da AKP ile giderler."
- Pençe-Kaplan Operasyonu
TSK tarafından teröristlere ait Irak'ın kuzeyindeki hedeflerin imhası için devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'na da değinen Beştaş, açlık ve yoksulluk sınırının yükselmesine rağmen kaynakların sınır ötesi operasyonlarla heba edildiğini öne sürerek, "İnsanlar açlıkla mücadele ederken ülke kaynaklarının bombalara, SİHA'lara, S400'lere, dağ taş bombalanmasına harcanması halkın ekonomik hakkının ihlalidir." ifadesini kullandı.
Hükümetin kıdem tazminatı konusunda yapmak istediği düzenlemenin karşısında olduklarını da belirten Beştaş, bu konuda hak mücadelesi veren sendikaların yanında olduklarını sözlerine ekledi.
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