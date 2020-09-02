HDP Grup Başkanvekili Beştaş, AİHM Başkanı Spano'ya seslendi:

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Acil bir barış hareketine ihtiyaç duyulduğunu savunan Beştaş, "Kürt meselesinde diyalog ve müzakerenin tarihsel olarak kendisini dayattığını, bu nedenle de ilgili tarafların fedakarlık yapması gerektiğini" söyledi.
Beştaş, "Eğer Kürtler iyi değilse Türkler iyi değildir. Aynı şekilde eğer Türkler iyi değilse Kürtler de iyi değildir. Biz barış dedikçe, iktidar bize 'teslim olun, itaat edin' diyor. Biz gözümüz kapalı bir şekilde barış demeye devam edeceğiz. En kötü barışın, savaştan daha iyi olduğunu söylüyoruz. İlla bir şey için savaşacaksanız, barış için savaşın." diye konuştu.
AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın, Selahattin Demirtaş ve çocuklarına ilişkin tweet attığını ifade eden Beştaş, bu tweetin insanlık değerleriyle hiçbir ilgisinin olamayacağını belirtti. Beştaş, "İkinci paylaşımındaki düzeltmede de utanmadan 'danışmanım attı, ben böyle düşünmüyorum' demiş. Bu nasıl bir şey? Kaç hesabın var? Fake hesabın mı var?" sorularını yöneltti.
Kimsenin can güvenliğinin kalmadığını iddia eden Beştaş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Barış Atay Mengüllüoğlu'na yapılan saldırıyı kınadığını ancak bunun yetmediğini, Şentop'un vesayet iradesine karşı açık bir tutum sergilemesi gerektiğini dile getirdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'nun Türkiye ziyaretine ilişkin Beştaş, "İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı alacak. Rejimin doktorasını almak, AİHM Başkanlığıyla bağdaşmaz. Bunu reddedin. Sizin önünüzde Türkiye ile ilgili işkence dosyaları var. Uluslararası mahkemenin başkanıyken fahri doktora alamazsınız. Bu sizin tarafsızlığınızı tartışmaya açar. Bu durumda adil karar verip vermeyeceğine güvenemeyiz. " değerlendirmesinde bulundu.
Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, HDP'den ihraç edildiğini ve partileriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını anımsatan Beştaş, konuyla ilgili adı geçen kadını korumak için susmayı tercih ettiklerini söyledi. Beştaş, iktidarın bu olayı kara propaganda haline getirdiğini iddia ederek, "Kadına karşı şiddet ve cinsel istismar konularında tavrımız nettir. Bu konuda 'amalarla', 'fakatlarla' haraket etmeyiz." ifadelerini kullandı.
Pandemi sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Meral Danış Beştaş, iktidarın şeffaf davranmadığını, kamu çalışanlarına esnek çalışma hakkının verildiğini ancak özel sektör çalışanlarının bu haktan mahrum bırakıldığını kaydetti.
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