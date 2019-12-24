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HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, tutuklu yargılandığı davada mahkeme, tahliye talebi reddedildi.
Ankara 16'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Savunmasına devam eden Yüksekdağ, yargılamanın siyasi baskılar altında yürütüldüğünü ileri sürerek, "Yargılamalar hastalıklı bir ortamda devam ediyor. Siyasi iktidar hukuku ve yargıyı kendisine alet ederek, toplumsal yapıya kendi hastalığını bulaştırmıştır. Bu hastalığın bulaşması sonucu çok ciddi toplumsal, sosyal travmalar yaşanıyor. Adalet ve eşitlik ilkeleri bakımından çok ciddi sorunlar yaşanıyor" dedi.
Adaletsizliğin toplumda patlamaya neden olacağını ileri süren Yüksekdağ, suça konu konuşmaların içeriğinin kendisine ait olduğunu; ancak bu konuşmalarının çözümlerinin hukuka uygun şekilde yapılmadığını iddia etti. Güncel siyasi konulara ve kadın cinayetlerine de değinen Yüksekdağ, cezaevinde de olsa her koşulda adalet ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi.
Avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen eylül ayında Yüksekdağ hakkında tekrar tutuklama kararı verilen soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle, dosyaya ulaşamadıklarını belirterek, mahkemeden bu dosyanın istenmesini talep etti. Soruşturmanın mükerrer olduğunu savunan avukatlar, dosyanın, Selahattin Demirtaş hakkında verilen tahliye kararı sonrası jet hızıyla açılarak, Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tekrar tutuklama kararı alındığını ileri sürdüler.
Mahkeme heyeti, söz konusu dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesine, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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