HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü elebaşının posterinin asılmasına ilişkin dava

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile tutuksuz sanık Dilan Kılıç ve avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık Dilan Kılıç, Esenyurt'ta 2 yıldır HDP eş başkanlığı yaptığını, bu süreçte pandemi ve öğrenci olmasından kaynaklı çok fazla çalışmaya katılmadığını söyledi.
Toplantılara genelde zoom üzerinden katıldığını belirten Kılıç, "Orası çok kalabalık bir ilçe. Giren çıkan çok oluyor. Ele geçirilen doküman ve resimlerle ilgili bir bilgim yok. Nadiren ilçe binasına gider, gittiğimde de başkanlık binasını kullanırdım. Telefonumda bulunan Kürtçe şarkının PKK propagandası yaptığını bilmiyordum. Zaten Kürtçeyi çok az anlıyorum. Sadece Kürtçe olduğu için dinledim, bir anlam yüklemedim. Bir toplantıya daha önce görmediğim bir kişi katılmıştı. Ne anlattığını ve kullandığı kelimeleri anlamadığım için ses kaydı yaptım. Öğrenci olduğum için okulda da sık sık ses kaydı alır bu şekilde ders çalışırım. Sonradan dinlemek için ses kaydı aldım. Herhangi bir terör örgütüyle bağlantım yoktur." dedi.
Sanık, mahkeme başkanının "Eş başkan olarak sorumluluklarınız yok muydu? Mesela başkanlık odasındaki örgütsel fotoğrafı kaldırtamaz mıydınız?" sorusu üzerine, "Tüm kararları yönetim olarak alırız. Bahsettiğiniz materyaller bodrum katından çıktı. Oralar da kilitlidir. Başkanlık odasındaki fotoğraf bizden önceki yönetimden kalmadır. Büyük ihtimalle çözüm sürecinde asılmıştır. İllegal olduğunu, suç unsuru olabileceğini düşünmedim."ifadelerini kullandı.
Sanık Ercan Sağlam ise ilçe binasında ele geçen dijital materyallerin tarihinin kendilerinin görev yaptığı tarihlere uymadığını, bu nedenle kendileriyle ilişkilendirilemeyeceğini söyledi.
Sosyal medya baskısı nedeniyle 9 ay içinde 3 ilçenin eş başkanının tutuklandığını, bu nedenle yargılandıklarını savunan sanık Sağlam, kendisiyle anne ve babasının hasta olduğunu, okuyan 4 çocuğunun maddi zorluklar nedeniyle okulu bırakıp çalışmaya başladığını belirterek tahliyesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ercan Sağlam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine ve sanık Dilan Kılıç hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Ocak'ta saat 22.50 sıralarında Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine arama ve el koyma kararı alınarak 24 Ocak'ta HDP Esenyurt ilçe binasında polis ekiplerince arama yapıldığı belirtiliyor.
Parti binasındaki tüm oda ve müştemilatlarda yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, afiş, resim, tablo ve dijital materyale el konulduğu bilgisine yer verilen iddianamede, bina içinde örgüt üyelerinin fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu kaydediliyor.
İddianamede, burada partisel faaliyetin dışında örgütsel ideolojiyi benimsetme ve örgüt propagandası yapma faaliyetlerin yapıldığının anlaşıldığı belirtilirken, sanıklar Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 11,5 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
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