HDP Eş Genel başkanları Buldan ve Sancar, Demirtaş ve Zeydan ile görüştü

AA

Buldan ve Sancar, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Demirtaş ve Zeydan ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Buldan, salgın nedeniyle uzun süredir cezaevine gelemediklerini söyledi.

Görüşmenin salgın dolayısıyla kapalı gerçekleştiğini belirten Buldan, "Yaptığımız bu kapalı görüşte hem Sayın Demirtaş'ın hem de Sayın Zeydan'ın oldukça sağlıklı ve moralli olduklarını gözlemledik. Her iki arkadaşımızın da herkese özel selamlarını ve sevgilerini getirdik. Ben Sayın Demirtaş ve Sayın Zeydan ile birer saat görüştüm. Sayın Eş Başkanımız Mithat Sancar da birer saat görüştü. Toplam 2 saat kaldık cezaevinde." dedi.

Demirtaş ile barış üzerine konuştuklarını ifade eden Buldan, "Sayın Demirtaş ile barışı konuştuk. Bütün konuşmamız barış üzerineydi ve bu barış sürecini örebilmenin, geliştirebilmenin yol ve yöntemlerini konuştuk. Barış deklarasyonunu toplumsallaştırmanın yol ve yöntemlerini konuştuk. Kısacası bu süreçte herkesin üzerine düşen görev ve sorumluluğu mutlaka yerine getirmesi gerektiği yönündeki mesajını da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Halkımıza bu mesajı iletmek istiyoruz." diye konuştu.

Mithat Sancar da Selahattin Demirtaş'a 1 Haziran'da tutum belgesiyle başlayan sürecin aşamalarıyla ilgili bilgi verdiklerini, kendisinin görüşlerini aldıklarını belirtti.

Barış politikası eylem programının başladığını söyleyen Sancar, "Bununla ilgili kendisine hazırlıkları aktardık, kendisinden de öneriler aldık. Önümüzdeki süreçte barışı soyut bir çare olmaktan çıkaracak, somut bir programa dönüştürecek çalışmalara yoğun bir şekilde katkısı olacak. Zaten bundan önceki bütün çalışmalarda da Demirtaş arkadaşımızın katkısı oluyordu." dedi.

Buldan ve Sancar, açıklama sonrası kentten ayrıldı.