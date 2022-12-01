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Gözaltına alınan HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı

Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı

Giriş: 01.12.2022 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu tutuklandı! - En son haberler
HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı
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DHA

Balıkesir'de, terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olan ve propagandasını yapanlara yönelik 27 Kasım'da Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam 4 adrese baskınlarda HDP Edremit İlçe Eş Başkanı ve Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Anyakay-Der) Geçici Başkanı Sultan Karasu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi, gözaltına alındı.

SULTAN KARASU TUTUKLANDI

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el koyuldu. Gözaltındaki 4 şüpheli, dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sultan Karasu, çıkarıldığı hakimlikçe PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

Terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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