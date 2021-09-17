HDP'den kapatma davası savunması: Çözüm Süreci yargı konusu yapılamaz

Ön savunma için Anayasa Mahkemesi'nden iki aylık ek süre alan HDP yazım çalışmalarını sürdürüyor. İddianamede Çözüm Süreci döneminde yapılan temaslar ve demeçler suç isnadı olarak gösterildi. HDP'li hukukçular da o iddialara tek tek yanıt verecek. Savunmada, "Çözüm Süreci yargılama konusu yapılamaz" vurgusu yapılacak. 27 Eylül'de açıklanacak tutum belgesinde de HDP, seçmenlerin karşısına Cumhur ve Millet İttifakı'nın yanı sıra 3. seçenek sunmaya hazırlanıyor.

HDP Anayasa Mahkemesi'nden iki aylık ek süre istedi, son tarih 5 Kasım. Savunma yazımı ise tüm hızıyla sürüyor. Suç isnatlarının çok büyük bölümünün çözüm süreci kapsamında yapılan temaslar ve açıklamalar olduğunu belirten HDP kaynakları, savunmada da bu noktaya vurgu yapacak.

Çözüm sürecinde yapılan tüm temas ve ziyaretlerin devletin bilgisi dahilinde olduğunu belirten HDP'li hukukçular, savunmada "Çözüm süreci yargılama konusu yapılamaz" diyecek.

KAPATMA İDDİANAMESİNE USUL YÖNÜNDEN İTİRAZLAR

843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istedi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bu talebe de itirazları var HDP'nin. HDP kaynakları ön savunma verilirken, Anayasa Mahkemesi'ne iddianameye karşı usul yönünden itirazlarını sunacak. Ön savunmanın bir sonraki aşaması olan esas savunmanın da yazımına başlandı.

HDP ÜÇÜNCÜ BİR SEÇENEK SUNMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan HDP'nin bundan sonraki yol haritasına ışık tutacak Tutum Belgesi için de çalışmalar tamamlanmak üzere. O belgede yerel seçimlerde birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak dolaylı destek verilen Millet İttifakı'na da mesajlar olacak. Ancak HDP'nin ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı'na mecbur olmadığı belirtilecek ve demokrasi bileşenleri ile bir demokrasi ittifakı olarak üçüncü bir seçenek vurgusu yapılacağı belirtildi..

TUTUM BELGESİNDE KÜRT SORUNU VURGUSU

HDP'nin Tutum Belgesi'nde, Kürt sorunun çözümünde atılması gereken adımlar belirtilecek. Hem siyaset hem de devletin üzerine düşenler vurgulanacak. Tutum Belgesi'nin 27 Eylül'de Eş Genel Başkan Mithat Sancar tarafından açıklanması bekleniyor.