HDP'den Cumhuriyet Konferansı kararı

HDP MYK toplantısı HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Toplantıda AK Parti'nin başörtüsü teklifi başta olmak üzere siyasetin sıcak başlıkları ele alındı. Ayrıca görüşülen önemli bir diğer başlık da Cumhuriyetin 100. yılı oldu. MYK üyeleri söz aldı, 100. yıl kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Demokratik Cumhuriyet Konferansı" gerçekleştirilmesine karar verildi.

Yılbaşından önce Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan konferansta, daha demokratik bir Cumhuriyet için atılması gereken yasal ve anayasal adımların görüşüleceği belirtildi. Konferansa sivil toplum kuruluşları, alanında uzman akademisyenler ve tüm siyasi partilerin davet edilmesi planlanıyor.

Konferansın sonunda bir yol haritası oluşturulacak. O yol haritası kamuoyu ile paylaşılacak.