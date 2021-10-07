CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

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