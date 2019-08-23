Kadıköy'de, 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanmasını, yol kesip çöp konteynerlerini devirerek protesto edenlere tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan ve kaçtığı HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalanan şüpheli tutuklandı.

AA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli H.K, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli H.K'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde, 20 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yasa dışı şekilde protesto eden gruba müdahale sırasında ara sokaklarda yolları kapatarak çöp konteynerlerini deviren şüphelilere tepki gösteren D.K'yı yaralayan ve terör örgütü PKK ile ilgili suç kaydı da bulunan şüpheli, saklandığı HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığında gözaltına alınmıştı.